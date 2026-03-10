Mentissa s’apprête à faire ses débuts sur grand écran dans le film belge "L’Ordre Pourpre". Un thriller sur des étudiants traqués par un mystérieux tueur où l’artiste y jouera le rôle de Madeline. Elle a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Le tournage a débuté la semaine dernière. Une année 2026 qui s’annonce plutôt chargée pour Mentissa qui est sur le point de dévoiler un tout nouveau album, quatre ans après son premier opus "La vingtaine" et se prépare à sillonner l’Hexagone pour une tournée inédite.