Alors que le roi de la pop nous a quittés il y a 16 ans, Michael Jackson continue de battre des records. Il vient officiellement de passer la barre mythique du milliard d’albums vendus dans le monde. Un record absolu. Il devient l’artiste le plus vendu de toute l’histoire de la musique.

Incontestablement, Michael Jackson reste et restera le roi de la pop.