Le couple star d’internet Michou et Elsa Bois a confirmé sa séparation ce lundi dans un message posté sur les réseaux sociaux. Séparation décidée d’un commun accord après trois ans de relations et des semaines de rumeurs alimentées en ligne. Le youtubeur a expliqué que la séparation est effective depuis un peu plus d’un mois car ils n’étaient simplement plus heureux ensemble. Une séparation en bon terme...

Michou a également profité de cette annonce pour dénoncer la « toxicité » des réseaux sociaux.