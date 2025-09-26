Le créateur de contenu de 23 ans a joué la transparence dans une vidéo de ses « collègues » McFly et Carlito. L’influenceur aux 10 millions d’abonnés, y a dévoilé le montant généré par sa chaîne Youtube en 2024.

Sa chaîne YouTube a généré 1.298.556 euros l’an dernier. Un peu gêné, l’influenceur a tenté de nuancer l’énormité de la somme en précisant qu’elle ne finissait pas dans sa poche. Il précise qu’il faut payer des impôts , des frais de production etc.. Il n'a toutefois pas révélé le montant final déposé sur son compte.