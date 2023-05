Une histoire étrange agite actuellement la toile : depuis quelques jours, un mystérieux album attire l'attention des fans de musique du monde entier. Selon certaines sources, il s'agirait de la dernière œuvre de Miley Cyrus, publiée sous un pseudonyme.

Le 10 mars dernier, Miley Cyrus a sorti son album très attendu, intitulé « Endless Summer Vacation ». Le même jour, un autre album nommé « Down With Me » est apparu sur les plateformes de musique en ligne. Pourtant, personne n'avait entendu parler de cet album auparavant, et pour cause : il est signé par une artiste totalement inconnue du nom de Clara Pierce.

Depuis, de nombreux fans se posent des questions sur l'identité de Clara Pierce. En effet, sa voix ressemble étrangement à celle de Miley Cyrus. De plus, plusieurs indices et coïncidences ont amené certains à conclure que les deux artistes ne seraient en réalité qu'une seule et même personne, et que Miley Cyrus aurait simplement signé un album sous un pseudonyme.

Malgré les spéculations, ni Miley Cyrus ni son entourage n'ont encore réagi à cette affaire. Les fans de la chanteuse attendent avec impatience de savoir s'ils pourront bientôt découvrir de nouvelles informations sur cette mystérieuse Clara Pierce.