Miley Cyrus envisage effectivement et sérieusement un retour à l’écran, plus de six ans après son dernier rôle, dans un épisode de Black Mirror. Interrogée lors du Palm Springs International Film Festival, où elle recevait un prix pour sa chanson Dream As One écrite pour Avatar 3, la star de 33 ans a clarifié ses intentions. Elle envisage de reprendre un rôle mais encore faut il que : “ l’opportunité, le script ou le personnage soient justes, ou conçus d’une manière qui a du sens”

Miley Cyrus qui a aussi plusieurs fois laissé entendre qu’un projet commémoratif est en cours pour le 20e anniversaire de la série Disney Channel Hannah Montana

Un anniversaire qui sera évidemment célébré comme il se doit. « Nous travaillons dur sur ça », a-t-elle encore indiqué sans donner plus de détails.