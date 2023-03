Crédit: Wikimedia Commons : Primavera19_-226 by Raph_PH

Le succès de « Flowers », le dernier titre de Miley Cyrus, ne se dément pas. Le single, sorti il y a plusieurs semaines, est encore numéro 1 dans les classements musicaux. Cette revenge song a parlé à de nombreuses femmes et est même devenue un hymne au féminisme.

Titre clairement destiné à son ex-mari, Liam Hemsworth. Tout, dans la chanson et dans le clip, fait allusion à ses infidélités. Forcément le succès incroyable de la chanson lui cause des torts. Liam Hemsworth aurait aujourd’hui l’intention de poursuivre Miley Cyrus pour diffamation. Visiblement, sa réputation est ternie au point qu' il pourrait perdre son contrat pour la série The Witcher sur netflix, série dans laquelle il campe l’un des personnages principaux.