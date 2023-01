Après de longues années d’absence, la chanteuse est fière d’annoncer que son nouvel album arrive bientôt. Trois ans après la sortie de «Plastic Hearts», la voilà fin prête à partager son univers inédit à son public. Le futur et 4ème album de Miley Cyrus s’appellera «Endless Summer Vacation» et il sortira le 10 mars prochain. La pochette a été révélée. On y découvre l’artiste suspendue sur une barre de trapèze. Le tout avec un look de femme fatale, dont elle a le secret.

A noter que pour donner un avant goût, Miley Cyrus donne rendez-vous à ses fans le 13 janvier pour découvrir son nouveau morceau «Flowers».