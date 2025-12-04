Sept ans après son mariage, et son divorce, d'avec Liam Hemsworth, Miley Cyrus pourrait à nouveau dire oui et s’engager dans l'institution du mariage. Miley Cyrus était invitée à fouler le tapis rouge lors de l’avant première du film “Avatar : Fire and Ash”. Ce qu’elle a fait avec son compagnon Maxx Morando. On doit dire son fiancé visiblement. Un détail a retenu l’attention des fans: l'annulaire gauche de Miley, garni d'une bague. Les rumeurs n'ont pas manqué d'affoler les internautes.

Et Miley Cyrus a confirmé la bonne nouvelle dans la foulée. Oui elloe va se marier après 4 ans d'une belle histoire d'amour !