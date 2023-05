Miley Cyrus a récemment annoncé qu'elle ne souhaite plus réaliser de tournées mondiales. Elle a avoué préférer chanter devant ses amis et ses proches, mais ne pas apprécier de se produire devant "des centaines de milliers de personnes". Selon elle, il n'y a pas de véritable connexion avec le public, ni de sentiment de sécurité. Elle considère cette expérience comme artificielle et isolante, car même en jouant devant 100 000 personnes, on se sent seul.