Miley Cyrus fait son retour sur la scène parisienne. En amont de la promotion de son neuvième album studio Something Beautiful, la chanteuse pop était venue à Paris en avril dernier. Et on sait peut-être enfin la raison de cette visite. Ce mercredi, l'américaine sera la star de la série Billions Club Live de Spotify qui se déroulera dans la ville, même si le lieu exact n'a pas encore été dévoilé.

Selon la plateforme, la chanteuse se produira dans un "concert intimiste" . Un événement ouvert uniquement aux abonnés de la formule Premium. Des images de ce concert seront diffusées au "plus tard cet été" sur Spotify, sera accessible à tous.