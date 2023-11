La chanteuse Miley Cyrus adresse un appel à une autre artiste qu'elle admire profondément : Billie Eilish. Pour Miley Cyrus, Billie Eilish est l'une des artistes les plus en vogue actuellement, et elle souligne que lorsqu'elle avait l'âge de Billie, elle-même était en quête de son identité et influençable. En revanche, Billie Eilish incarne déjà une authentique artiste, consciente de l'histoire qu'elle souhaite raconter et du message qu'elle souhaite véhiculer à travers son travail. Miley Cyrus exprime une admiration totale pour Billie Eilish.

La perspective d'une collaboration entre ces deux artistes est envisageable, bien que rien n'ait encore été décidé à ce jour. Miley Cyrus serait ouverte à cette possibilité, et Billie Eilish figure en tête de la liste des personnes avec lesquelles elle aimerait travailler. Pour l'instant, aucune discussion n'a eu lieu à ce sujet.

Il reste à espérer que Billie Eilish entende cet appel de Miley Cyrus. L'avenir nous réserve peut-être une collaboration prometteuse entre ces deux talents.