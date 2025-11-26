L’actrice star de la série “Stranger Things”, Millie Bobby Brown surprend tout lemonde ! Alors qu’elle est maman depuis cet été, elle indique que ne dévoilera jamais l’identité de sa fille. Jamais elle ne motrera son visage, ni ne donnera des infos sur elle. L’actrice souhaite que sa fille décide elle-même si elle souhaite dévoiler son identité à l’âge adulte. Dans une récente interview pour British Vogue, Millie Bobby Brown explique qu’elle souhaite protéger au maximum la vie privée de son bébé et la laisser choisir, plus tard, ce qu’elle veut rendre public, afin de ne pas l’exposer sans son accord.

Une démarche rare à Hollywood, mais qui reflète sa volonté de préserver l’intimité de sa famille.