Mimie Mathy a été contrainte d’annuler sa présence sur la scène de l’Accor Arena pour les concerts donnés du 13 au 19 janvier. Aujourd’hui elle s’explique et évoque un problème de santé. Elle souffre d’une bronchite carabinée». Mi-décembre, elle se réjouissait de pouvoir participer malgré ses problèmes de mobilité en raison de «problèmes de dos récurrents».

Mais Mimi Mathy n’était pas la seule absente Jean-Louis Aubert, n’a pas été en mesure de faire le déplacement. «Il a fait une allergie à des antibiotiques». Absence aussi de Pierre Garnier. Alors qu’il était annoncé , il a finalement eu besoin d’une pause.