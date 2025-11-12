Elle vient de s’envoler direction la Martinique avec toutes les prétendantes au titre de Miss France 206… Aujourd’hui on apprend qu’Angélique Angarni Filipon a voulu tout arrêter et rendre sa couronne en février dernier. La cause ? la vague de harcèlement dont elle a été victime depuis son élection. Elle a été victime d'insultes, souvent racistes, sur les réseaux sociaux.

Pour mieux encadrer les futures Miss France, pour mieux les accompagner, la société Miss France a décidé de nommer une marraine. Elle sera chargée d’accompagner miss France 2026 tout au long de son année. Et cette marraine est Camille Cerf, ex-miss Nord-Pas-de-Calais 2014 devenue miss France 2015