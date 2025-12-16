Miss France 2026 Hinaupoko Devèze a appelé à la fin du « harcèlement sur les réseaux sociaux » de Miss Provence et Miss Aquitaine. Elles ont toutes 2 été destituées de leur titre après des propos injurieux. Miss France demande à ce qu’elles ne soient plus harcelées. Ajoutant : « Comme le rappelle Sylvie Tellier, elles n’ont tué personne. Elles ont été sanctionnées. Je ne pense pas qu’on soit obligé d’en reparler. » Selon elle, en reparler, cela génère encore plus de harcèlement sur les réseaux sociaux.

Hiponauko Devèze qui a aussi révélé son “celebrity crush” : c’est l'acteur français Nassim Lyes. Elle a un coup de coeur pour l’acteur vu dans “Sous la seine” ou encore “ Nouveaux Riches”