La biesheimoise Adeline Remy 42 ans a décidé de se lancer dans une aventure un peu folle : celle de Miss Ronde Alsace !

La mère de famille est officiellement candidate à l’élection avec un double objectif : accepter son corps et faire évoluer le regard des autres. Depuis le mois d'août, elle multiplie les actions pour faire connaître l’élection et la cause. Adeline n’hésite pas à expliquer que vivre aujourd’hui avec des rondeurs n’est pas chose aisée tous les jours. “C’est une élection qui me tient à coeur parce que souvent les gens s'arrêtent au physique sans regarder ce qu' il y a derrière. Alors qu' une femme ronde peut être très intelligente, très cultivée. Je fais cette élection pour me réconcilier avec mon corps et prouver aux gens qu' on peut être très belle, très féminine en étant ronde”.

L’élection de Miss Ronde Alsace est organisée par Sophie ABENZOAR gérante de l'agence " Magnificient Beauties". Son but est d’accompagner les candidates et de les aider à véhiculer ce message : "La Ronde est avant tout une femme comme une autre !" Une quinzaine d’ ”épreuves” sont du coup proposées aux candidates : écrire une chanson sur les rondeurs, une interview à donner, des photos à faire etc …. Autant d’étapes pour entamer ce chemin de l’acceptation de soi . Des étapes pas forcément simple à gérer : “Le fait de me voir en photo, c' est assez compliqué pour moi. Parce que je n’ai pas vraiment confiance en moi” admet Adeline avant de nous confier que pour autant le bilan, jusque là, n’est que positif “le bilan est très positif. Quoi qu' il arrive je serai gagnante même si je ne remporte pas l’élection. C'est une démarche que je conseille à toute personne qui hésite parce que c' est vraiment quelque chose de libérateur et de positif.”

La 11eme élection Miss Ronde Alsace aura lieu le 19 février 2022 à Habsheim. 10 candidates sont en compétition. Toutes espèrent remporter le titre même si pour Adeline, la victoire finale n’est pas forcément le plus important . L'objectif est bien de réussir à changer le regard des autres : “ Mon but est qu' ils ouvrent les yeux sur la femme ronde, qu'ils l’intègrent plus dans les concours de beauté, les défilés de mode. Qu' on arrête tout simplement le harcèlement et la grossophobie. Ce n’est juste plus possible de nos jours.”

La prochaine Miss Ronde Alsace aura un planning bien chargé : elle participera ensuite à l'élection de Miss Ronde France. Plus tard, il y aura Miss Top Curvy International. Une couronne internationale attribuée pour l’instant à une alsacienne : Deborah Sellge, Miss Ronde Alsace 2020.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les candidates ou sur l’élection , allez sur le site internet officiel : www.missronde-alsace.fr