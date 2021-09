C’est une rentrée qui promet d’être compliquée dans les transports mulhousiens. Le réseau de bus et trams mulhousien sera perturbé ce jeudi 02 et vendredi 03 septembre. Une partie du personnel du réseau Soléa a débrayé ce matin. Un mouvement à l’appel du syndicat Force Ouvrière. Ce dernier réclame une revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail.

Concrètement, des perturbations sont à prévoir aujourd’hui jeudi uniquement entre 6h30 et 8h3 sur plusieurs lignes du réseau :

perturbations importantes annoncées sur les lignes de bus Chrono C4,C5, C6 et C7

perturbations plus modérées sur les lignes de bus 8 à 13 et la ligne 16.

Les lignes de tramways 1, 2, 3, de Tram-train, les lignes de bus 14 et 15, ainsi que les lignes 50 à 59 ne devraient pas être impactées

Retour à la normale pour toutes les lignes à 9h au plus tard.

En ce qui concerne la journée de demain, un nouveau débrayage d'une heure est prévu entr e15h30 et 17H30