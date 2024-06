Crédit : Steven Khan - Own work

Alors qu'en France, Tibo Inshape vient de détrôner Squeezie au classement des YouTubeurs les plus suivis, il y a également du changement au niveau mondial. Le YouTubeur américain Mr Beast, célèbre pour ses vidéos de défis et ses projets caritatifs démesurés, a réussi à rattraper son principal concurrent, le label de pop indienne T-Series. À 26 ans, il compte désormais plus de 266 707 995 abonnés. Sa fortune est estimée à environ 500 millions d'euros.