MULHOUSE IMPRO PULSE
Le MIP (Mulhouse Improvisation Pulse) est LE festival annuel d’improvisation théâtrale qui met le feu à la scène culturelle de Mulhouse. Durant ce week-end, la troupe "Collectif 9h36" de Lille, Les Impropulseurs de Mulhouse et des improvisateurs venus de toute la France se réunissent pour offrir des spectacles vibrants, explorant divers formats et styles. Au programme : pour toi cher public : deux spectacles !!! - vendredi 27 mars à 20 h : "Cocktail" joué par le "Collectif 9h36" - samedi 28 mars à 20h : "Le ying et le yang du cinéma" joué par les Impropulseurs et les improvisateurs.trices venu.e.s de toute la France
Lieu
68200 MULHOUSE
Date
du 27 mars 2026 à 20h00
au 30 mars 2026 à 23h00