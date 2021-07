Le couple le plus célèbre de la téléréalité s’est remarié hier en France au château de Chantilly. Un grand mariage avec pleins d’invités mais aussi des caméras puisque ce mariage sera diffusé en intégralité sur Amazon Prime Vidéo d’ici quelques semaines. Quoi qu’il en soit, ce sont les habitants de la ville de Chantilly qui se sont plaints, notamment à cause des différentes routes barrées. Certains pensent que l’image du château sera sali également à cause de ce mariage.