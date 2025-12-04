L'actrice américaine s’est installée en France en 2014 pour vivre avec son mari le chorégraphe Benjamin Millepied. Mais le couple a divorcé l’an dernier.

Natalie Portmann a toutefois fait le choix de rester vivre en France parce qu’elle y est très épanouie. L’actrice considère désormais la ville lumière , Paris comme sa maison, d’autant que l’éducation offerte à ses deux enfants, lui plaît particulièrement. Dans une interview elle parle « des vacances fréquentes » qui « sont tellement agréables » et fait l’éloge de l’éducation à la française, qui lui a réservé bien des surprises. « Tous les enfants qui viennent chez moi me disent : "Bonjour madame" et me font la bise. Et avant de partir, ils me disent : "Merci de m’avoir reçu".

Quant au cliché des Parisiens qui seraient « grossiers », Natalie Portmann l’a balayé d’un revers de main. « Je trouve que les gens ici sont vraiment incroyablement sympathiques. Il faut juste savoir comment interagir avec eux pour ne pas passer pour des impolis », a-t-elle affirmé.