La rappeuse avait annoncé que son sixième album studio sortirait en mars 2026. Finalement changement de programme. NIcki Minaj annonce l'annulation de son album et pire même elle envisage un arrêt total de sa carrière. Sur X elle a écrit “ OK, je ne vais plus sortir d’album. Plus de musique. J’espère que tu es heureux maintenant”. En disant cela elle s’adresse à Jay-Z car c’est lui qu’elle tient pour responsable.

Jay-Z, qui lui devrait une énorme somme d'argent, entre 100 et 200 millions de dollars. En cause, le business autour de la vente de Tidal, la plateforme de streaming rachetée par Jay-Z en 2015.

Lors du rachat, elle estime avoir été flouée de ses droits. NIcki Minaj devait apparemment toucher une belle somme lors de la revente, et elle n'aurait apparemment reçu qu'un seul miliion de dollars