Elle a officiellement décroché le titre de rappeuse avec le plus grand nombre d'albums classés numéro 1. Son dernier opus, Pink Friday 2, a pris la tête des classements, lui permettant ainsi d'établir ce record. De plus, elle détient le record du plus grand nombre de morceaux dépassant le milliard de streams, avec cinq titres ayant franchi cette barre symbolique.

À noter, la star a annoncé une tournée mondiale qui inclura un passage à Paris en juin 2024.