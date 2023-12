Approchant bientôt de ses 60 ans, l'acteur américain envisage sérieusement de prendre sa retraite et de se retirer du monde du cinéma.

Après des années dédiées à une carrière cinématographique intense – il était à l'affiche de pas moins de six films en 2023, dont "Renfield" et "The Flash" – l'acteur considère l'idée de se retirer pour pouvoir pleinement savourer la vie et passer du temps avec sa famille.

Pour l'instant, son objectif est de participer à trois ou quatre films supplémentaires avant de se retirer progressivement de l'industrie.