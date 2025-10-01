Selon le site américain TMZ, Nicole Kidman et Keith Urban viennent de se séparer après 19 ans de vie commune. Ils ne vivraient plus ensemble depuis le début de l’été. Un coup dur pour l’actrice qui aurait tout fait pour sauver son mariage. Keith Urban lui a racheté sa propre maison à Nashville pour s’y installer après avoir quitté le domicile conjugal. Il n’est pas précisé si le couple a l’intention de divorcer ou non.

Le couple a eu deux enfants, Sunday Rose, 17 ans, et Faith Margaret, 14 ans.