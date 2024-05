Nikos Aliagas, journaliste, animateur et talentueux photographe amateur, lance un site web à son nom pour présenter ses photos au public. Nikos a déjà réalisé quelques sublimes clichés. Depuis des années, il immortalise les coulisses des émissions qu'il anime, les artistes qu'il croise, ainsi que la Grèce de ses racines et les anonymes qu'il rencontre. Vous pourrez admirer des visages, des mains et des instants capturés sur son site : nikosaliagasphotos.com.