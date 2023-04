Nikos Aliagas a annoncé dans une interview pour Pure Media qu'il arrêtera de présenter l'émission 50 min Inside à la fin de la saison en cours.

Il avait animé l'émission pendant 16 ans. L'animateur souhaite se concentrer sur les samedis soirs et notamment sur des primes exceptionnels de "The Voice" et de la "Star Academy".

Bien que Nikos quitte l'émission, elle continuera d'être diffusée tous les samedis en fin d'après-midi. Pour l'instant, on ne sait pas encore qui le remplacera à l'animation.