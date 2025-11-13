Noël au Jardin - L'Étrange Noël du Bonhomme de Pain d'Épices
Cette année, le Parc de Wesserling célèbre la 20ᵉ édition de son incontournable Noël au Jardin ! Plongez dans une aventure magique, au cœur des jardins illuminés et du Château des Manufacturiers, pour une idée de sortie originale et authentique, loin de la foule des marchés de Noël. Dans la vallée de Saint-Amarin, tout le château s’affaire à préparer les festivités. La cuisinière confectionne d’innombrables bonhommes de pain d’épices pour les enfants, lorsqu’un élixir mystérieux, versé par un chimiste un peu trop gourmand, transforme sa pâte en une créature bien vivante ! Commence alors une aventure féerique et pleine de tendresse, où le courage, l’amitié et la magie de Noël se mêlent dans un décor lumineux et poétique. Entre mises en scène enchantées, personnages vivants et balade nocturne illuminée, vivez un conte immersif à partager en famille ou entre amis. Un Noël pas comme les autres, où l’imaginaire prend vie au détour de chaque allée.
Lieu
68470 Husseren-Wesserling
Date
du 28 novembre 2025 à 17h00
au 30 décembre 2025 à 21h00