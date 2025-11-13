Noël d'antan
Les 13 et 14 décembre, c’est tout le village d’Artolsheim qui effectuera un véritable voyage à remonter le temps. Loin des marchés de Noël « classiques », les membres de l’association D’Buttik 80 vous embarquent pour un authentique Noël d’antan…. Venez déambuler sur le parcours, de deux kilomètres, jalonné par 21 étapes sur le thème de Noël, de l’hiver, des activités d’autrefois et des contes et légendes. La musique d’ambiance et les décors de rues vous transporteront dans cette ambiance particulière des Noëls d’autrefois. Des ateliers émanent ces senteurs si caractéristiques des Noëls de nos grands-parents… Comme celle de la cannelle s’échappant discrètement des Wiehnachtsbredele, des épices parfumant le vin chaud et les rues du village ou encore des pommes garnissant le sapin dans l’alcôve. De quoi éveiller vos cinq sens et faire un voyage dans cet univers féérique d’un autre temps ! L’entrée à la manifestation est gratuite et l’aspect commercial y est limité à la buvette, à la vente des Wiehnachtsbredele et à celle d’objets décoratifs confectionnés par les membres de la troupe. Pour cette 14ème édition, les membres de la Buttik 80 et la communauté villageoise d’Artolsheim vous invitent à un véritable voyage à remonter le temps. Les nouveautés 2025 La légende de St Nicolas Noël 1915 dans les Vosges Chevaux de cirque L’Épicerie d’Antan Les Rois Mages Calendrier de l’Avent A Notre Dame Le scieur de Bois Cour des Merveilles Retrouvez aussi les incontournables classiques comme la confection des Wiehnachtsbredele, la crèche vivante, l’hiver à la ferme, la fête foraine, chez le distillateur…
Lieu
67390 Artolsheim
Date
du 13 décembre 2025 à 17h00
au 14 décembre 2025 à 20h00