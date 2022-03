Lors d’une interview, Kim Kardashian a souhaité donner un conseil aux femmes et notamment à celles qui ont décidé d’entreprendre. Elle a dit je cite “J’ai le meilleur conseil à donner aux femmes d'affaires. Bougez votre cul et allez travailler”. Une remarque qui ne passe pas quand on sait comment Kim Kardashian a fait fortune à la base.