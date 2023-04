La star de la chanson Ed Sheeran est à nouveau poursuivie en justice pour plagiat. En l'espace d'une décennie, Ed Sheeran est devenu l'une des plus grosses stars de l'industrie musicale. Cependant, sa musique ne fait pas toujours l'unanimité et il est régulièrement critiqué. Le procès a commencé et un jury devra déterminer si l'artiste britannique s'est inspiré de "Let’s Get It In" de Marvin Gaye pour son tube planétaire “Thinking Out Loud". Les héritiers réclament plus de 85 millions d'euros de dommages et intérêts au chanteur.

Il convient de rappeler qu'Ed Sheeran a déjà remporté un procès similaire en 2022. Il avait été accusé de plagiat pour le titre “Shape of you”. En 2017, il avait admis s'être inspiré d'autres musiques pour le titre ‘Photograph’ et avait conclu un accord financier.