Le groupe fête cette année ses 25 ans de carrière. Pour l’occasion, les Spice Girls ont pleins de projets dont une suite au film “Spice World” sorti en 1997. Un film qui avait cartonné à l’époque puisqu’il aurait rapporté plus de 150 millions de dollars de recettes au box office. Le projet serait mené par Geri Halliwell qui est désormais la manager du groupe et qui essaierait de faire revenir Victoria Beckham pour ce nouveau film. Les Spice Girls auraient dors et déjà contacté un scénariste.