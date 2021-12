Crédit: Wikimedia Commons by Harald Krichel

Alors que son nouvel album “Equals” est sorti y’a quelques semaines, Ed Sheeran vient de battre un record avec sa chanson Shape Of You sortie en 2016. Il vient de passer la barre des 3 milliards d’écoutes sur Spotify. Il s’agit de la chanson la plus écoutée sur Spotify de tous les temps.