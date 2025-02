La chanteuse américaine décroche le titre de "plus grande vendeuse de disques au monde" sur l'année 2024. C'est la cinquième fois de sa carrière que la superstar de 34 ans arrive en tête des ventes mondiales sur une année, soit plus que n'importe quel autre artiste. Sa victoire en 2024 est en partie due à la sortie de son onzième album "The Tortured Poets Department" , en avril dernier, ainsi qu'à sa tournée mondiale The Eras Tour, la plus lucrative de l'histoire, qui s'est achevée en décembre dernier.