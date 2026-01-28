A 36 ans, la superstar américaine s'apprête à être la plus jeune femme intronisée au Songwriters Hall of Fame. La reine des classements y sera officiellement admise. Une cérémonie privée aura lieu le 11 juin 2026, à New York.

Pour info, le Songwriters Hall of Fame a pour vocation de mettre en lumière des créateurs de chansons talentueux. Avec son titre "Tim McFraw", Taylor Swift coche le principal critère d'admission : sa première chanson date d'au moins 20 ans. Le morceau était diffusé à la radio pour la première fois en 2006, pile 20 ans.