Billie Eilish est amoureuse et veut que ça se sache. La chanteuse et Jesse Rutherford, chanteur du groupe Neighborhood ont en effet décidé d’officialiser leur romance avec une première apparition publique lors d’une soirée. Et pour l’occasion ils sont venus en pyjamas assortis, blottis l’un contre l’autre dans une grande couette.

On leur souhaite évidemment beaucoup de bonheur.