On met le monde du cinéma à l’honneur aujourd’hui via un progrès important qui vient d'être fait pour le public sourd et malentendant !

Avant toute chose, en 2021, en France, 6,6 % de la population souffre d'un déficit auditif, soit plus de 4,09 millions de personnes. Un public en situation de surdité qui restent aujourd’hui encore exclu des salles de cinéma. En cause : le nombre limité de séances proposées en VFST.

Le groupe Pathé Gaumont annonce qu’il propose, depuis le 1er juin, plus de séances de cinéma en version française sous-titrée pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes de visionner des films et d'avoir accès plus facilement à la culture cinématographique. Les cinés du groupe proposent entre 3 et 6 séances par semaine dans toutes les agglomérations où ils sont présents. Très concrètement, cela concerne 81 cinémas dans 47 villes en France. Mais un seul en Alsace : c’est le cinéma Pathé à Brumath dans le Bas-Rhin. Ce n'est forcément la porte à côté pour les haut-rhinois mais si vous souhaitez profiter de l’une de ses séances, sachez qu’elles seront au préalable identifiées sur le site internet www.cinemaspathegaumont.com ainsi que sur l’application mobile des cinémas.

En attendant, ce progrès pour les personnes sourdes ou malentendantes, cette offre élargie de film en version sous titrée est saluée par L'association Unanimes. Association qui soutient l’inclusion des personnes en situation de surdité dans la société.