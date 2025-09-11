Oktober'Flax
OKTOBER’FLAX 18 OCTOBRE A FLAXLANDEN Il s'agit de la deuxième édition de l’Oktober’flax fascht à Flaxlanden (commune située près de Mulhouse). Description de l’évènement : Soirée Oktoberfascht à Flaxlanden avec le groupe Challenger C’est bien plus qu’une simple fête de la bière. La bière, bien sûr, sera au cœur de la fête. Ainsi les visiteurs pourront déguster différentes bières, chacune provenant de brasseries de renom. Elles seront servies avec le sourire et la bonne humeur par les membres des associations de l’OMSCAP de Flaxlanden . Les déguisements traditionnels seront les bienvenues, le Dirndls pour les femmes et les Lederhosen pour les hommes afin de vivre une soirée inoubliable en pleine immersion … Avec le groupe Challenger aux commandes de la musique vous serez directement propulsé au cœur de la fête grâce à ce groupe emblématique des meilleures soirées d’Oktoberfest et de carnaval. Ils proposeront un répertoire reprenant les plus gros hits des Schlager allemand, des standards incontournables (Anton aus Tyrol, Johnny Däpp…) et des titres Dance / 80’ & 90 qui animera cette soirée jusqu’au bout de la nuit. Participation : Les places sont limitées et chaque participant peut s'inscrire dès à présent et jusqu’au 10 octobre à l’évènement sur la page dédiée d’HelloAsso, pour être sûr d’avoir une place. Le tarif de la soirée comprend, l’accès à la fête, une place à table, un bretzel de bienvenu, une boisson et un plat adulte ou enfant. Chaque participant choisira son plat lors de l’inscription sur HelloAsso entre : ½ poulet / pommes de terres roties ou jarrêt de porc/pommes de terre roties Menu enfant : viennoise/pommes de terre roties https://www.helloasso.com/associations/omscap-flaxlanden/evenements/oktoberflax-2025 L’accès à la soirée sera encore possible le jour de l'évènement sous réserve de places disponibles mais sans repas. (Attention, places limitées) Commodités et lieu : Rendez-vous dès 20h Salle des sports et de la culture - Allée des Noyers - 68720 FLAXLANDEN Boissons et restauration sur place le jour de l’évènement
Lieu
68720 Flaxlanden
Date
du 18 octobre 2025 à 20h00
au 19 octobre 2025 à 3h00