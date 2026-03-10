Bigflo et Oli sont de retour ce vendredi 13 mars avec l'album "Karma". Ils partiront bientôt en tournée dans toute la France avec 2 passages en Alsace : à la Foire aux Vins de Colmar d’abord le 31 juillet puis le 18 décembre prochain au Zénith de Strasbourg. Mais déjà, Oli prépare la suite et il pourrait bien revenir en solo. Il est en pleine préparation de son premier EP. Un EP qu’il espère sortir avant décembre sous le nom Oli. L’univers sera toutefois différent d ece qu’il propose avec son frère.