Olivia Rodrigo a ouvertement critiqué l’administration Trump après la publication, le 4 novembre dernier, d’une vidéo du Département de la Sécurité intérieure et de la Maison-Blanche. VIdéo dans laquelle est utilisée sa chanson All-American Bitch.

La vidéo, qui montre des agents de l’ICE, la police de l’immigration américaine, procédant à des arrestations d’immigrés, va jusqu’à encourager « l’auto-déportation ». Inutile de dire que la star de 22 ans n’a pas tardé à laisser exploser sa colère.« N’utilisez plus jamais mes chansons pour promouvoir votre propagande raciste et haineuse », a écrit Olivia Rodrigo en commentaire de la publication, avant de supprimer son message.

La musique a finalement été retirée de la vidéo, mais l’affaire n’en est pas restée là.

Le gouvernement a répliqué dans un communiqué : « L’Amérique est reconnaissante envers les agents fédéraux. Nous suggérons à Mme Rodrigo de les remercier pour leur service, et non de minimiser leur sacrifice »