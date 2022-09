Crédit: Wikimedia Commons by Harald Krichel

L’acteur s’apprête à tourner dans l’adaptation de «Yasuke». L’histoire du premier samouraï non japonais au monde. Cette fiction s’apprete à etre adaptée en live action. Omar Sy jouera le role de ce samourai mais en plus c’est lui qui va produire ce film. Forcément, le français est surexcité, il le dit sur les réseaux. Yasuke on peut déjà vous le dire sera dispo sur la plateforme Netflix.

Omar Sy qui sera également très bientôt à l’affiche du remake de «The Killer», de John Woo.