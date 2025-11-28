C’est une artiste française. Une artiste qui devance des stars internationales comme Billie Eilish, Lady Gaga ou encore Taylor Swift. Il s’agit d’Aya Nakamura ! La chanteuse continue d’écrire l’histoire de la musique française.

Aya Nakamura qui est aussi la chanteuse française la plus écoutée au monde. Plusieurs personnalités internationales, dont Rihanna, Madonna ou encore Doja Cat, ont déjà manifesté leur admiration pour son travail. Elle remplira aussi 3 fois le stade de France en mai prochain. Des performances exceptionnelles qui confirment son statut d’icône incontournable de la scène francophone.