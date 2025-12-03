Danse avec les Stars sera bientôt de retour pour une 15ème saison très attendue. Présenté par Camille Combal, le show devrait encore avoir le droit à un casting 5 étoiles. Le nom d’une première célébrité a été dévoilé : c’est l’une des plus grandes championnes françaises, Laure Manaudou qui intègre le nouveau casting de Danse avec les Stars. La championne olympique aux 127 médailles, dont 86 en or, sera sans l’ombre d’un doute une compétitrice hors pair durant cette saison inédite.

Dans la foulée, le nom de l’ex académicien Julien Lieb a été confirmé et celui de l’animateur Stéphane Bern. Ce sont les premières annonces officielles. Le nom de Miss France 2025 circule aussi mais pour l'instant rien n'a été confirmé la concernant.