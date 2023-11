Le secret a été gardé jusqu'au bout. Le duo de parrains de la Star Academy 2023 n'a été dévoilé que samedi soir, lors du premier prime de l'émission. Il s'agit de la chanteuse française Vitaa et du chanteur britannique James Blunt.

Vitaa et James Blunt succèdent ainsi à Robbie Williams, parrain de la saison 10.

Ce dernier n'avait fait que quelques apparitions en cours de saison, et n'était présent que pour la finale. Vitaa et James Blunt devraient être plus investis, et accompagner les candidats tout au long de leur aventure.