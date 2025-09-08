La nouvelle saison de la Star Academy se dévoile progressivement, avant son lancement le 18 octobre prochain. Si les candidats sont encore inconnus à ce jour, TF1 a révélé sur les réseaux sociaux l'identité de leur parrain et marraine. Ce sera donc une star internationale et un phénomène pop : Ed Sheeran et Charlotte Cardin.

Ils prennent la suite de Clara Luciani qui parrainait la saison précédente, remportée par Marine.

L'identité des professeurs sera connue le 29 septembre lors d’une soirée au Grand Rex à Paris avec Nikos Aliagas, Michael Goldman et Karima Charni, mais aussi d'anciens élèves notamment Pierre Garnier, Helena, Marine ou encore Lénie.