Jonathan Bailey est un acteur britannique qui s'est d'abord fait connaître à la télévision en jouant dans la série Broadchurch (2013-2015). Mais c'est son rôle dans la série Netflix La Chronique des Bridgerton qui l'a révélé au monde entier. Au cinéma, il a aussi joué la comédie musicale Wicked (2024) et dans Jurassic World : Renaissance (2025).

Il devient ainsi la première personnalité ouvertement homosexuelle à être élue homme le plus sexy de l'année.