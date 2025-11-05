On sait qui est l'homme le plus sexy de l'année
Il « déborde de charme et d'esprit », d'après le magazine People : l'acteur anglais Jonathan Bailey, 37 ans, a été élu par le journal américain “homme le plus sexy” de l'année.
Jonathan Bailey
Crédit : Our Movie Guide
Jonathan Bailey est un acteur britannique qui s'est d'abord fait connaître à la télévision en jouant dans la série Broadchurch (2013-2015). Mais c'est son rôle dans la série Netflix La Chronique des Bridgerton qui l'a révélé au monde entier. Au cinéma, il a aussi joué la comédie musicale Wicked (2024) et dans Jurassic World : Renaissance (2025).
Il devient ainsi la première personnalité ouvertement homosexuelle à être élue homme le plus sexy de l'année.