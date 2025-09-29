C’est la fin du suspens : On connaît désormais le nom de l'artiste qui succédera à Kendrick Lamar pour enflammer la prochaine mi-temps du Super Bowl. La NFL a désigné Bad Bunny ! La star portoricaine, prochainement en tournée en Europe, aura donc la lourde tâche d'assurer le concert de la mythique mi-temps du Super Bowl 2026 ! L'annonce a été faite par l'artiste lui-même sur les réseaux sociaux. Super bowl qui aura lieu le 8 février 2026 en Californie.