Opération « J’aime la nature propre » au Col du Judenhut
L’AFACCC 67/68 (Association Française pour l’Avenir de la Chasse aux Chiens Courants) vous donne rendez-vous pour une grande matinée de nettoyage de printemps ! 🌿 Dans le cadre de l’action nationale « J’aime la nature propre », les chasseurs se mobilisent pour préserver nos massifs. Venez nous aider à ramasser les déchets et à agir concrètement pour la biodiversité de ce point de passage apprécié des amoureux de la nature. 📍 Lieu : Point de collecte au Col du Judenhut (commune de Murbach) 📅 Date : Samedi 7 mars 2026 🕘 Horaire : À partir de 9h00 🧤 Infos pratiques : Ouvert à tous les amoureux de la nature. Munissez-vous de bonnes chaussures de gants et de votre bonne humeur ! Moment de convivialité à la fin du ramassage avec repas tiré du sac.
