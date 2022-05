La SNCF recrute ! La Société Nationale des Chemins de fer Français, employeur de référence labellisé "Top Employer en 2022”, recherche ses futurs collaborateurs ou collaboratrices sur tout le territoire du Grand Est et en particulier sur Strasbourg et Mulhouse.

Plusieurs profils sont recherchés pour des postes très variés. La SNCF recherche par exemple des contrôleurs, conducteurs, agents du matériel. et bien d’autres encore. Au lieu de vous lister et de vous détailler les nombreux postes proposés, on va plutôt vous inviter à vous rendre demain en gare de Strasbourg.

La SNCF annonce qu'elle tiendra un stand dans le hall de la gare strasbourgeoise pour présenter les métiers concernés. Les candidats intéressés pourront y échanger avec des personnels issus des principales activités du groupe (TER Grand Est, technicentre de Bischheim, TGV et SNCF Réseau).

Le stand recrutement de la SNCF vous attend donc demain en gare de Strasbourg. RDV de 7h30 à 17h. Si jamais, vous souhaitez postuler directement, vous pouvez vous connecter au site emploi.sncf.com